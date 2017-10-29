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Barzani istifa etti

Fransız haber ajansı Barzani'nin istfa ettiğini duyurdu.

29.10.2017 - 16:58
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Barzani istifa etti

Fransız haber ajansı AFP, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin istifa ettiğini iddia etti.

BARZANİ'YE GÖREV UZATMA KABUL EDİLMEDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.

SEÇİMLER ERTELENDİ

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.

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