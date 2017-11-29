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Afrikalı göçmenlerin Libya'da satıldığı iddiası

Avrupa Parlamentosu Libya da kurulan köle pazarı iddiaları için harekete geçti.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 17:13..
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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satıldığı iddiasını incelemek amacıyla misyon görevlendireceklerini belirtti.

Afrikalı göçmenlerin Libya'da satıldığı iddiası

AVRUPA PARLAMENTOSU HAREKETE GEÇTİ

Fildişi Sahili'nde düzenlenen 5. Afrika Birliği - Avrupa Birliği Zirvesi kapsamında ülkede bulunan Tajani, Fildişi Sahili parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Yeni bir kölelik dönemi skandalını engellememiz lazım. Bu nedenle, Libya'da neler yaşandığını incelemek amacıyla ülkeye Afrikalı ve Avrupalı parlamenterlerden oluşan bir misyon göndereceğiz." ifadesini kullandı.

"Bu karar, Libya'ya değil, kaçakçılara karşı alındı. Libya'yı barış içinde görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunan Tajani, Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinin istikrarını sağlamak ve gençlerin göç etmesini engellemek için çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

Afrikalı göçmenlerin Libya'da satıldığı iddiası

LİBYA'DA KÖLE PAZARI

CNN International, 14 Kasım'da, Libya'nın başkenti Trablus'ta Afrikalı göçmenlerin bir köle pazarında satıldığı iddiasını destekleyen görüntüler yayınlamış, birkaç dakika içinde 12 göçmenin kişi başı 400 avroya yakın bir fiyatla satıldığını öne sürmüştü.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maitig de yoğun tepkiler üzerine, olayın araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Afrikalı göçmenlerin Libya'da satıldığı iddiası

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