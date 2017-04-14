Afrika'nın hızlı tren projesinde Türk imzası

Türkiye ve Portekiz'den firmaların ortak girişimiyle inşa edilecek ve Tanzanya'da Doğu Afrika'yı Hint Okyanusu'na bağlayacak Darüsselam-Morogoro demiryolu projesinin temeli atıldı.

DOĞU AFRİKA'NIN EN HIZLI TRENİ

Uganda, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'yle Tanzanya'yı birbirine bağlayacak beş kısımdan oluşacak demiryolu hattı tamamlandığında Doğu Afrika'nın en hızlı treni faaliyete geçmiş olacak.

Türkiye'den Yapı Merkezi ve Portekiz'den Mota-Engil'in oluşturduğu ortak girişimle inşa edilecek demiryolu sayesinde Darüsselam'ın ticaret ve turizmde atılım yapması, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerin de zengin yeraltı kaynaklarını değerlendirebilmesi planlanıyor.