Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

1 18 günde 3,3 milyonluk kaçak malzeme ele geçirildi Adana polisi tarafından 18 günde yapılan 25 operasyonda 3.3 milyon lira değerinde kaçak içki, akaryakıt ve sigara ele geçirildi.

2 PKK Afrin için Rusya'dan yardım istedi Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, Rusya'nın araya girerek Türkiye'nin Afrin operasyonuna engel olmasını istedi.

3 'İslam ve İbadet Esasları' kitabı yayımlandı Doç Dr. M. Rahmi Telkenaroğlu'nun kitabı, Beyan Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

4 Canlı bomba sanılan Suriyeli kız, kaçırılmayı bekliyormuş Canlı bomba ihbarı üzerine sevk edilen ekiplerin bulduğu genç kız, aynı bölgede kaçırılan ablasını kurtarmak için kendisinin de kaçırılmasını beklediğini ileri sürdü.

5 Peter Brow'dan iki resimli kitap Peter Brown’ın yazdığı ve resimlediği, ödüllü kitaplar 'Bay Kaplan Yabana Çıkıyor' ve 'Meraklı Bahçe', okul öncesi dönemdeki çocuk okurlar için hep kitap tarafından yayımlandı.

6 Mehmet Ali Aydınlar: Fenerbahçe için görevden kaçmam Fenerbahçe'ye sponsor olan ve seçimde Aziz Yıldırım'ın listesine gireceği konuşulan Mehmet Ali Aydınlar, "Fenerbahçe için görevden kaçmam" dedi.