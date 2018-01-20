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Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

Afrin'de yapılacak operasyonu 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel kumanda edecek.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 09:14..
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Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin teröristlerden temizlenmesi için düzenlemeyi öngördüğü operasyonun hazırlıkları son aşamaya geldi.

Operasyonu 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek.

DARBECİ ADEM HUDUTİ'NİN YERİNE GEÇTİ

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı ön saflarda yer alan Korgeneral İsmail Metin Temel, YAŞ kararıyla darbeci Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2’nci Ordu Komutanlığı'na getirildi.

İKİYAKA DAĞLARI'NDA ÇAY

Korgeneral Temel, teröristbaşı Öcalan'ın "orada çay içmeyi özledim" dediği İkiyaka Dağları'nı teröristlerden temizleyerek çay içmişti.

Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

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