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Afrin operasyonunun ayrıntıları

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Svobodnaya Pressa, Türkiye'nin Afrin için yaptığı hazırlıklara ilişkin bir yazı yayınladı.

04.07.2017 - 07:30
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Afrin operasyonunun ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Tarabya Köşkü'nde bir araya geldi.

AFRİN OPERASYONU

Türk ve Rus heyetleri arasında yapılan görüşmede, terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Afrin'e yapılacak operasyonun detayları konuşuldu.

Rusya'da yayın yapan; ülkenin önde gazetelerinden Svobodnaya Pressa yazarı Anton Mardasov, bu görüşmeyi değerlendirdi. Mardasov, yazısında Türkiye'nin hazırlığını yaptığı operasyona ilişkin bilgileri de köşesine taşıdı.

Afrin operasyonunun ayrıntıları

RUSYA, TÜRKİYE'NİN YANINDA

Terör örgütü PYD'nin Amerika'ya iyice yakınlaşmasından sonra Rusya'nın Afrin'den uzaklaşma kararı aldığını yazan Anton Mardasov, Türkiye'nin başlatacağı operasyona Rusya'nın da destek olacağını ifade etti.

Afrin operasyonunun ayrıntıları

70 GÜNLÜK FIRAT KILICI

Türkiye'nin başlatacağı operasyonun "Fırat Kılıcı" adını alacağını söyleyen Rus yazar, 70 gün sürecek operasyonda bölgedeki 41 PYD hedefinin imha edilmesinin planlandığını belirtti.

TRUMP'A YALVARDI

Öte yandan, terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim, Türkiye'nin operasyona başlamaması için ABD'den yardım bekliyor. Başkan Donald Trump'a tweet atan teröristbaşı, Türkiye'nin durdurulmasını istemişti.

Afrin operasyonunun ayrıntıları

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