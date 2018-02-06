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Afrin şehitlerine veda

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı şahin Kaya, memleketi Nevşehir'de, Piyade Teğmen Ahmet Aktepe de baba ocağı Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 06.02.2018 - 17:54..
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Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Onbaşı Şahin Kaya, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde toprağa verildi.

BİNLERCE KİŞİ CENAZEYE KATILDI

Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Afrin şehitlerine veda

Afrin şehidini Nevşehir’de binlerce kişi uğurladı VİDEO

ERZURUM DA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'yi memleketi Erzurum'da binlerce kişi uğurladı.

Ardından askeri tören mangası ve vatandaşlarca katafalktan alınan şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin naaşı, top arabasına konuldu, bu sırada vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ya Allah bismillah, Allahuekber" sloganları attı.

Afrin şehitlerine veda

Afrin şehitlerine veda

Afrin şehitlerine veda

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