Afrin şehitlerine veda

CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

1 Eskişehir duvarlarına mekanik insanlar resmeden sanatçı Eskişehir'de insanlar hayat koşturmacası arasında duvarlarda gördükleri mekanik insan silüetleri ile karşılaşıyor. Oldukça etkileyici bu çizimlerin sahibi ise, Aybars Yücel!

2 Afrin şehidine veda Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı şahin Kaya, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

3 Bir sanatçının gözünden kadınla yaşamanın illüstrasyonu Sanatçı Yehuda Devir, sevgilisi Maya ile yaşadıkları ilişkiyi illüstrasyona döküyor ve bir erkekle kadının yaşamını bizlere özetliyor. işte o çizimler...

4 Ruhani Zeytin Dalı'nı bitirme çağrısı yaptı Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PYD/PKK teröristlerine karşı yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İsteğimiz bu operasyonun bir an önce son bulmasıdır" dedi

5 Kayseri'de güpegündüz silahlı banka soygunu Kayseri'de özel bir bankanın şubesi, kar maskeli bir kişi tarafından kurusıkı silahla soyuldu.

6 Sıra dışı tasarımlarla kedi mobilyaları Los Angeles'te düzenlenen "Hayvanlar İçin Mimari" fuarına geçen sene birbirinden ilginç tasarımlar ev sahipliği yaptı. İçinde amacı evsiz hayvanlara yardım etmek olan tasarımlardan ilginç kedi evleri!