taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.420
USD
3,9644
EURO
4,9355
ALTIN
172,46
PETR
69,7000

Afrin'de iki asker şehit oldu

TSK, Afrin'de iki askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 08:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Afrin'de iki asker şehit oldu

TSK, Afrin'deki arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

TSK'nın açıklamasında, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye'de 10 çalışandan 7'si işe gitmek istemiyor
Ajans Press'in bir araştırmasına göre, işe gitmek istemeyip evden çalışmak isteyen ülkelerin başında Yunanistan gelirken, Türkiye listede beşinci sırada yer aldı.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 41 terörist etkisiz halde
Irak kuzeyi Kandil bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik harekatta, 41 terörist etkisiz hale getirildi.
Pompalı tüfekle ateş açan alkollü şahıs polisten kaçamadı
Samsun’un Bafra ilçesinde, pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açan şüpheli kovalamaca sonucunda yakalanırken, 1.90 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
AB'den araçlara yeni zorunluluk: Otomatik arama sistemi
Avrupa Birliği'nde 31 Mart tarihi sonrasında bütün yeni araçlarda, acil durumlarda otomatik arama yapacak yardım sistemleri yer alacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya ve Fransa: İsrail'in her zaman yanındayız

Almanya ve Fransa: İsrail'in her zaman yanındayız

120
Hollanda, Portekiz'i farklı yendi

Hollanda, Portekiz'i farklı yendi

6
Yunan gazetecinin Türkiye itirafları

Yunan gazetecinin Türkiye itirafları

26
Hatay'da 11 terörist öldürüldü

Hatay'da 11 terörist öldürüldü

22
Afrin'de iki asker şehit oldu

Afrin'de iki asker şehit oldu

47
DEAŞ’ın yerle bir ettiği köyde çocukların hayali Türkiye

DEAŞ’ın yerle bir ettiği köyde çocukların hayali Türkiye

34
Suriye Türk askerinin Afrin'den çıkmasını istedi

Suriye Türk askerinin Afrin'den çıkmasını istedi

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM