Afrin'de iki asker şehit oldu

TSK, Afrin'deki arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

TSK'nın açıklamasında, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.