Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

TSK, Azez'in batısında bulunan PYD/PKK hedeflerini yoğun bombardımana aldı. Bölgeden gelen görüntülere göre terör yuvaları hala yanıyor.

HSK yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi.

780 hakim ve savcının görev yeri değişti

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Clichy, Başakşehir için İstanbul'da

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Manchester City'nin sol beki Gael Clichy transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.