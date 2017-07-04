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Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

TSK, Azez'in batısında bulunan PYD/PKK hedeflerini yoğun bombardımana aldı. Bölgeden gelen görüntülere göre terör yuvaları hala yanıyor.

04.07.2017 - 00:50
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Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

Geçtiğimiz saatlerde PYD/PKK mevzilerinden Kilis'te bulunan sınırımıza taciz ateşleri açıldı. Ardından TSK terör yuvalarına misliyle karşılık verdi.

Afrin'de PYD/PKK hedefleri vuruluyor VİDEO

4 BÖLGEDE YOĞUN BOMBARDIMAN

Bölgeden gelen son haberler çatışmaların hala sürdüğü yönünde. Buna göre TSK Azez'in batısındaki 4 bölgede terör hedeflerini yoğun bombardıman altına aldı.

Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

PKK'NIN STARATEJİK HAKİM TEPESİNE YOĞUN BOMBARDIMAN

Afrin'e obüs atışları Barsaya Dağı bölgesinde yoğunlaştı. Burası terör örgütü PKK'nın elindeki stratejik hakim tepelerin ön önemlisiydi. Bölge atışlardan sonra saatlerce yandı.

Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

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