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Afrin'de YPG Rus bayraklarını siper olarak kullanıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında büyük ilerleme kat eden Türk ordusu karşısında son nefeslerini veriyor. Daha önce ABD bayraklarını kendilerine siper eden YPG, bu sefer de Rus bayraklarını kullanıyor.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 14:47..
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TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin kırsalından şehir merkezine yönelik yürüttüğü ve PYD/PKK'ya darbe indirecek Zeytin Dalı Harekatı sistemli bir şejkilde devam ediyor. Türk F-16'larının bombardımanı ve Fırtına Obüslerinin tam isabetli atışları ile zor günler geçiren PYD/PKK'yı karadan da TSK ve ÖSO mensupları kıskaç altına aldı.

Bu durum karşısında son kozlarını oynamaya çalışan teröristler, en iyi bildiği iş olan iki yüzlülüğü kendilerine yol olarak seçtiler.

Afrin'de YPG Rus bayraklarını siper olarak kullanıyor

YPG CEPHELERİNDE RUS BAYRAKLARI

TSK'nın yürüttüğü kara harekatında tükenme noktasına gelen PYD/PKK'lılar, Esad ile anlaştı açıklamalarının yanı sıra bir diğer kurtuluş kapısını da Rusya'ya sığınmakta buldular.

Afrin'de YPG Rus bayraklarını siper olarak kullanıyor

Afrin'de merkeze yakın noktalarda ve TSK ile ÖSO'nun oeprasyon gerçekleştirdiği arazilerin yüksekte kalan yerlerine Rus bayrakları asan teröristler şaşırtmaca yaparak "burada Ruslar var" izlenimi oluşturmaya çalışıyor.

Afrin'de YPG Rus bayraklarını siper olarak kullanıyor

Afrin'de YPG Rus bayraklarını siper olarak kullanıyor

ABD'NİN SIĞINTILARI

Hain terör örgütü PYD/PKK'nın uyguladığı bu taktik onlar için ne ilk ne de son. Zira daha önce de Rakka, Tel Abyad bölgelerinde ABD ve Suriye bayraklarının arkasına saklanmaya çalışan YPG, fikirden ve ideolojiden ne kadar uzak olduklarını ve nasıl sığıntı bir örgüt olduklarını gözler önüne sermişlerdi.

Afrin'de YPG Rus bayraklarını siper olarak kullanıyor

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