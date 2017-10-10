Afrin'deki PKK'lı teröristler telaşlandı

Suriye sınırına askeri sevkiyatlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 8 Ekim'de sınırı geçerek İdlib için keşif çalışmalarına başladı.

İdlib'de güvenliği sağlayacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu için de hazırlıklarına devam ediyor.

"AFRİN'İ KUŞATMA ALTINA ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib operasyonuna ilişkin “Bu operasyonla Akdeniz’e inen koridoru keseceğiz ve Afrin’i kuşatma altına alacağız.” ifadelerini kullanarak harekatın sinyalini vermişti.

DİRENECEKLERMİŞ

Yapılan bu açıklamalardan sonra YPG'li teröristler telaşlandı. Örgütün medyasına açıklama yapan YPG'nin sözde komutanı, Türkiye'nin operasyonuna hazır olduklarını belirterek "Her türlü saldırıya direneceğiz." dedi.