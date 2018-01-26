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Afrin'den sonra Irak sınırına kadar temizlik sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda terör operayonlarının geleceğine değindi, Irak sınırına kadar operasyonların süreceğine işaret etti.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 12:19..
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Afrin'den sonra Irak sınırına kadar temizlik sürecek

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Zeytin Dalı Harekatı Afrin'de büyük bir titizlikle devam ediyor. Her gün yeni bir kolun açıldığı operasyonda hızlı ilerleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda terör operayonlarının gidişatına ışık tuttu.

Erdoğan, Afrin'den sonra Münbiç ve Irak sınırına kadar bölgenin terörden arındırılacağına işaret etti.

Afrin'den sonra Irak sınırına kadar temizlik sürecek

"IRAK SINIRINA KADAR"

Sınırlarını terörden arındırarak bölge refahını artırmayı ve terörden arındırmayı hedefleyen Türkiye, Afrin'in ardından Münbiç'e de operasyon yapmayı hedefliyor. Afrin'den önce de çokca kez dile getirilen Münbiç konusu, bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda da görüşüldü.

Afrin'den sonra Irak sınırına kadar temizlik sürecek

Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan terör operasyonlarının devamına ilişkin "Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

FIRAT'IN ETRAFI TEMİZLENECEK

Daha önce Fırat'ın Batısı, Doğusu şeklinde uyarılan PYD/PKK unsurları, tüm uyarılara rağmen çağrılara kulak asmamış, bölgede konuşlanma faaliyetlerini ABD öncülüğünde devam ettirmişti.

7'inci gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'nın en büyük amacı, teröristlerin konuşlandığı ve üs haline getirip eylemleri planladığı, düzenlediği bu bölgeyi terörden arındırarak kendi "güvenli bölge"mizi kendimiz oluşturmak.

Bu amaç uğruna Fırat Kalkanı ile başlayan operasyon, Zeytin Dalı ile devam ettirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları ile Münbiç ve Irak sınırına kadar uzanan bölgenin de temizlenerek terörden arındırılacağı kesinleştirildi.

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