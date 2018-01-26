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Afrinli amcanın duygulandıran sözleri

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Adamanlı Köyü'nün teröristlerden temizlenmesinin ardından köyüne dönen 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu "Türkiye'nin geldiğini duydum, döndüm" dedi.

AA | 26.01.2018 - 19:28..
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Afrinli amcanın duygulandıran sözleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ediyor.

Yoğun çatışmaların yaşandığı Adamanlı köyünün teröristlerden kurtarılmasının ardından evlerine dönenlere gıda malzemesi dağıtan Mehmetçik, vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi.

"DUYDUK Kİ TÜRKİYE GELMİŞ HEMEN EVİME DÖNDÜM"

Köyün teröristlerden temizlenmesinin ardından evine yeniden kavuşan 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, TSK mensuplarına teşekkür etti. Terör örgütü üyelerinin olduğu dönemde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Seyidu, zor günler geçirdiklerini belirtti. TSK'nin köylerine geldiğini duyduktan sonra hemen döndüklerini belirten Seyidu, "Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar. Keyfimiz yerinde." diye konuştu.

Afrinli amcanın duygulandıran sözleri VİDEO

"SİZİN İÇİN BURADAYIZ"

Köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı da aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelerin sorunlarını dinleyen birlik komutanı albay, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Bir sıkıntınız olduğunda, yemek, ilaç, giyecek gibi, mutlaka haberimiz olsun. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız. Güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

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