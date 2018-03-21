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Afrinliler TSK ve ÖSO'ya minnettar

TSK sayesinde teröristlerden kurtulduğunu söyleyen Afrinliler, "Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar" dedi.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 21:33..
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Afrinliler TSK ve ÖSO'ya minnettar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'deki siviller özgürlüklerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Güvenlik güçlerini büyük bir mutlulukla karşılayan ve dua eden siviller, terörün gölgesinde yıllardan beri yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

"FARE GİBİ KAÇTILAR"

TSK ve ÖSO'ya minnettar olan Afrinli bir amca, "YPG/PKK şehri yağmaladı, insanlara işkenceler etti. Kentteki araçları patlatıp yaktılar. Siyonistlerin iş birlikçileri PKK'lılar yaptı. Allah'a çok şükür ki Türk askeri ve ÖSO sayesinden kurtulduk. 5 yıldan çok koyunları, arabaları, traktörleri çaldılar. ÖSO çok yaşasın, Türkiye çok yaşasın.Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar. İnşallah dönüşleri olmaz." şeklinde konuştu.

Sayenizde terör örgütü PKK'dan kurtulduk VİDEO

Afrinliler TSK ve ÖSO'ya minnettar

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