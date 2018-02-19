Afyon- Ankara hızlı tren hattı 2019'da açılacak

"AK Parti Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı ve bu konuşmasında bir yeni bir projenin de müjdesini verdi.

ŞEHRE YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyon'a yatırımların devam edeceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda 5,5 milyar liralık yatırımla şehri gerçek anlamda "yolların kavşağı" haline getirdiklerini söyledi.

AFYON- ANKARA HATTI 2019'DA HİZMETE GİRECEK

Bölünmüş yol uzunluğunu 54 kilometreden 545 kilometreye çıkartarak, yolculukların güvenli ve konforlu şekilde sürdürülmesini sağladıklarını belirten Erdoğan, "Halen 5 ayrı bölünmüş yol projesinin inşası da sürüyor. Demiryolu ulaşımının Afyon tarihinde ayrı bir yeri bulunuyor. Bunun için şehirdeki tüm demiryollarını yeniledik. Gar binasını restore ettik, hızlı tren hattının inşası etap etap sürüyor. Afyon'u, bir taraftan İzmir'e diğer taraftan Ankara'ya ve oradan Türkiye'nin her yerine bağlayacak hızlı tren hattıyla şehrin ulaşımında yepyeni bir dönem açılacağına inanıyorum. Hızlı bir yürüyüş var ve çok ciddi bir kalkınma sürecini Afyonkarahisarımızda yaşıyoruz. Afyon- Ankara hattını Eylül 2019'da, Afyon- İzmir hattını ise bir sonraki yıl hizmete açmanın gayreti içerisindeyiz."

"BURASI BAMBAŞKA BİR GÖRÜNTÜYE KAVUŞTU"

Erdoğan, inşası süren 12 baraj, 5 gölet ve 18 sulama projesi tamamlandığında hem içme suyu hem de sulama bakımından Afyon'un bir kez daha çağ atlayacağına işaret ederek, "Afyon'un içinden geçen Akarçay, yılların ihmali ve yanlışları sebebiyle sizin deyiminizle neydi, 'kokarca', bu hale gelmişti. Şimdi burası çevresinde mesire yerleri, gezinti alanları, tekne turlarıyla bambaşka bir görüntüye kavuştu." diye konuştu.