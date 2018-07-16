Agorafobi nedir

Agorafobiye sahip kişiler; sadece açık alanlarda değil, aynı zamanda kapalı alanlarda da bulunmaktan da korkar.

EVDEN ÇIKMAYA KORKAR

Anksiyete ve anksitenin eşlik ettiği depresyon hastalıkları da bu rahatsızlığın şiddetini artırır. Agorafobi anksiyetif depresyonu süresi genelde 8- 10 ay boyunca sürebilir ve kişi evden çıkmak istemez. Kişi evden çıkacağı zaman ise heyecanlanıp azap çekeceğim korkusu ile baş başa kalır.

TERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Agorafobi tedavi edilmezse kişi, yataktan çıkamaz hale gelir. Bu korku terapilerle ortadan kaldırılabilir. Ancak bazı durumlarda ilaç tedavisi de uygulanabilir.