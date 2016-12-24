Ülkede son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek, birlik ve beraberliğe dikkati çekmek isteyen ildeki 98 dernek, vakıf, oda ve sendikanın temsilcileri ile vatandaşlar, Merkez Camisi önünde toplandı.

TERÖRE LANET YAZILI PANKARTLARI TAŞIDILAR

Dev bir Türk bayrağı taşıyan gruptakiler daha sonra "Teröre Lanet Kardeşliğe Davet" yazılı bir pankart ile çeşitli dövizler açtı.

Ağrı'da teröre lanet yürüyüşü VİDEO

AĞRI TERÖRE MEZAR OLACAK

Gruptakiler, ardından "Ağrı teröre mezar olacak", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde slogan atarak yürüyüşe başladı.

SAVCI SAYAN: TÜRKİYE'Yİ BÖLEMEYECEKSİNİZ

Yürüyüş sonrası Abide Meydanı’nda toplanan vatandaşlara seslenen Savcı Sayan, "Bugün buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Siz Türkiye’yi bölemeyeceksiniz. Siz Kürtler ile Türkleri düşman edemeyeceksiniz. Bugün Ağrı’da bu soğukta, eksi 25 derecede milletimizin gözlerine baktığımda bunu görüyorum. İnşallah hep böyle devam edecek. Değerli Ağrılı hemşehrilerim, bugün bu saatten itibaren PKK’yı da, DEAŞ’i de, FETÖ şeytanı da, bugün o Amerikan’ın, o büyük şeytanın bütün çocuklarını terbiye etme görevi bize düşmüştür" dedi.