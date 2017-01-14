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Ahmet Aydın Türkçeyi katletti

TBMM'yi idare ederken, uzlaşı yanlısı tavrı takdir toplayan Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın Türkçesi tam bir felaket..

14.01.2017 - 12:50
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Ahmet Aydın Türkçeyi katletti

Ahmet Aydın, İsmail Kahraman'ın görevi başında olmadığı anlarda Meclis'teki oturumları en iyi yönetebilen başkanvekili olarak gösteriliyor.

UZLAŞI YANLISI TAVRI TAKDİR GÖRÜYOR

Kendisi AK Partili, CHP'li, MHP'li ve HDP'li milletvekilleriyle şartlar zorlanmadıkça polemiğe girmeyen, genelde tutunduğu uzlaşı yanlısı tavırlarıyla da sempati toplayan bir isim fakat öyle bir Türkçesi var ki...

TÜRKÇESİ KORKUNÇ

Ahmet Aydın, attığı tweetiyle neredeyse tüm yazım kurallarını çiğnedi, imla hatalarını art arda sıraladı.

Ahmet Aydın Türkçeyi katletti

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