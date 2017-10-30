Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa açıklaması için kameralar karşısına geçti.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

İstifa konuşmasında duygulanan Uğur, gözyaşları içinde görevini bıraktı.

Ahmet Edip Uğur istifa etti VİDEO

"VİCDANIM RAHAT"

Ahmet Edip Uğur'un veda konuşması şu şekilde:

"Kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğunuz yok, FETÖ bağlantınız yok fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır. Külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. Vicdan rahatlığı ile bu kararı almış buluyorum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, uzun mesai yıllarımda bana destek olan aileme teşekkür ediyorum."

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

AK Parti'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.