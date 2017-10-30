taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.584
USD
3,7825
EURO
4,3948
ALTIN
154,81
PETR
60,8200

Ahmet Edip Uğur istifa etti

İstifası beklenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur görevini bıraktı.

30.10.2017 - 17:09
  1. Haberler
  2. Gündem
Ahmet Edip Uğur istifa etti

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa açıklaması için kameralar karşısına geçti.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

İstifa konuşmasında duygulanan Uğur, gözyaşları içinde görevini bıraktı.

Ahmet Edip Uğur istifa etti

Ahmet Edip Uğur istifa etti VİDEO

"VİCDANIM RAHAT"

Ahmet Edip Uğur'un veda konuşması şu şekilde:

"Kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğunuz yok, FETÖ bağlantınız yok fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır. Külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. Vicdan rahatlığı ile bu kararı almış buluyorum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, uzun mesai yıllarımda bana destek olan aileme teşekkür ediyorum."

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

AK Parti'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Ahmet Edip Uğur, AK Parti'den de istifa etti
Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, açıklamasında başkanlığın yanında AK Parti'den de istifa ettiğini açıkladı.
FETÖ elebaşına yazılan mektupta Nazlı Ilıcak detayı
'Kaset kumpası' iddianamesinde yer alan mektupta, "Medyada haklılığımızı Nazlı Hanım'dan başka savunan yok." ifadeleri var.
CHP sözcüsü Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı'na hakaret etti
CHP'li belediye başkanlarının 'Şamar oğlanı' olmadığını söyleyen Bülent Tezcan, Erdoğan'a "Faşist diktatör" dedi.
Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröristin teslim olduğu açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

115
Nevşin Mengü BirGün'de yazacak

Nevşin Mengü BirGün'de yazacak

153
DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

186
Türk otomotivinden 20 milyar dolarlık ihracat

Türk otomotivinden 20 milyar dolarlık ihracat

230
Ömer Faruk Kavurmacı'nın savunması

Ömer Faruk Kavurmacı'nın savunması

46
Çağlar'ı oyundan atan hakem pişman oldu

Çağlar'ı oyundan atan hakem pişman oldu

23
Erdoğan-Aziz Yıldırım görüşmesi

Erdoğan-Aziz Yıldırım görüşmesi

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM