Ahmet Emre Bilgili ile Kılıçdaroğlu aynı karede

MEB Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olan benzerliği nedeniyle daha önce dikkatleri üzerine çekmişti.

GÖZ GÖZE GELDİLER

Bilgili ile Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a gelen uçakta karşılaştı. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın yazısına göre; fotoğrafın hikayesi şöyle gelişti: "Ahmet Emre Bilgili, Ankara’dan İstanbul’a gitmek üzere uçağa bindi. Uçağın en önünün bir arkasındaki koltuğa oturdu. Uçağa bir heyet girdi, Bilgili kafasını kaldırdı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile göz göze geldi.





"SİZ BENİM BENZERİMSİNİZ GALİBA"

Kısa bir süre bakışma... Ardından Kemal Bey, Bilgili’ye... “Siz benim benzerimsiniz galiba” dedi.

Bilgili de “Evet, ben oyum” diye karşılık verdi. Selamlaşıp el sıkıştılar. Kısa ve samimi bir sohbet çevirdiler.

Uçak indikten sonra Sabiha Gökçen Havaalanı’nın VIP aracına bindiler. Araçta eski bakanlardan Hüseyin Çelik de vardı. İki benzerin fotoğrafını çekmek isteyenler olunca Kemal Bey, “Hüseyin Bey çeksin” dedi. Ve Ahmet Emre Bilgili’nin telefonuyla Hüseyin Çelik, işte bu fotoğrafı çekti.

BEN DAHA ŞİŞMAN GÖRÜNÜYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu, çekilen fotoğrafa bakıp... “Benziyoruz ama ben daha şişman görünüyorum” dedi."

Ahmet Emre Bilgili'nin Kılıçdaroğlu'na benzerliği şaşırttı VİDEO