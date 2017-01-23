Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

FETÖ'den tutuklanan Zaman Gazetesi eski yazarı Ali Ünal; Fetullah Gülen’in, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile seks skandalı hakkında konuşmuş, Gülen'in teselli için Bill Clinton'a mektup gönderdiğini belirtmişti.

NEREDE SEKS FETULLAH ORADA

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu konuyu köşesine taşıdı. Gülen'in gönderdiği mektubun içeriğini merak eden Hakan; nerede alengirli bir mevzu, nerede seks, nerede kaçamak, nerede aldatma falan varsa Fetullah Gülen'in de orada olduğunu yazdı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın yazısından bir kısım;

Bıll Clinton’ın başı, Monica ile seks skandalına karışması nedeniyle belaya girdiğinde...

Fetullah Gülen, yememiş içmemiş hemen Bill Clinton’a bir teselli mektubu yazıp göndermiş.

* Teselli mektubunda ne dedi acaba?

* - “Mahzun olma yiğidim” mi dedi?

- “Monica’nın evine ateşler salınsın” mı dedi?

- “Senin oval ofisinin kurbanı olurum” mu dedi?

Teselli mektubunun detayları açıklanmadığı için bilemiyoruz.

* Fakat bildiğimiz bir şey var: Nerede alengirli bir mevzu, nerede seks, nerede kaçamak, nerede aldatma falan var.