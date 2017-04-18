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Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için referandumun ardından "Çok ezik, çok beceriksiz" ifadelerini kullandı.

18.04.2017 - 09:01
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Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, "Kılıçdaroğlu neden Hayır'ın lideri olamaz" başlığı altında Kılıçdaroğlu'nun sert bir dille eleştirirken, hayırcı cephesini övdü.

İşte o yazı;

KILIÇDAROĞLU ÇOK EZİK...

"Kemal Kılıçdaroğlu…

Çok ezik… Çok edilgen… Çok uysal… Çok etkisiz… Çok çaresiz… Çok gürültüsüz… Çok kabullenici… Çok beceriksiz… Çok yavaş… Çok kontrollü… Bir siyasetçi…

Buna mukabil…

HAYIRCILAR ÇOK ZEKİ...

Hayırcı dediğimiz kitle… Çok atak… Çok zeki… Çok hazırcevap… Çok etkin… Çok hırslı… Çok becerikli… Çok komik… Çok dinamik… Çok uyanık… Çok içinden geldiği gibi… Bir kitle…

Kısacası… Kemal Kılıçdaroğlu ile hayırcı kitle arasında büyük, çok büyük bir kan uyuşmazlığı var."

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