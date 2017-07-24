Ahmet Hakan: Yarın kandırıldık demeyin

Yayınlanan son Valiler Kararnamesiyle, Sakarya Valiliğine atanan İlhan Balkanlıoğlu, göreve başladı.
TEKBİRLERLE KARŞILADILAR
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, valilik binasına giden Balkanlıoğlu için düzenlenen karşılama törenini köşesine taşıdı:
"Sakarya’ya atanan yeni Vali İlhan Balkanlıoğlu, İsmailağa Cemaati’nin üyesiymiş.
Cemaat, Vali Bey’i tekbirlerle makam koltuğuna oturtmuş.
"KANDIRILMIŞIZ, ALDATILMIŞIZ DİYEN OLURSA.."
Yarın öbür gün İsmailağa ile bir hır falan çıktığında...
“Kandırılmışız, aldatılmışız” falan diyen olursa...
Çok kötü olur ha!"