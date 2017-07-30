Ahmet Hakan'dan Hüseyin Gülerce'ye: FETÖ yalaması

Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Hüseyin Gülerce'nin FETÖ ele başı Gülen ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "33 yılını Gülen'le geçirdi şimdi 48 yıldır millet düşmanlarıyla mücadele ettiğine inandırmaya çalışıyor" dedi..

"FETÖ YALAMASI, FETÖ ŞAKİRDİ"

Hakan, Gülerce'nin dün sosyal medyada “48 yıldır millet düşmanlarıyla mücadele ediyorum” cümlelerini yayınlamasına "Bu adam hayatının tam 33 yılını... FETÖ sözcüsü, FETÖ yalaması, FETÖ şakirdi, FETÖ uşağı, FETÖ adamı olarak geçirdi." sözleriyle cevap verdi ve şöyle devam etti;

"YUTTURMAYA ÇALIŞIYOR"

"Ve şimdi kalkmış FETÖ’nün saflarında yalın kılıç savaştığı 33 yılı da hepimize “Millet düşmanlarıyla mücadele yılları” olarak yutturmaya çalışıyor.

"MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEKTEN.."

Size bir şey söyleyeyim mi? Bu Hüseyin Gülerce’yi FETÖ’den falan değil, asıl “bu milletin aklıyla, zekâsıyla alay etmekten ve bu milleti aşağılamaktan” yargılamak şart. Ama tutuksuz olarak!"

