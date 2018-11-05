Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.
ASABİ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ
Ahmet Kural, adliyeye girişinde karşısında çok sayıda basın mensubu vardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Ahmet Kural'ın asabi duruşu dikkat çekti.
Ahmet Kural, avukatıyla birlikte hızla içeri girdi.
Ahmet Kural ifade vermek için adliyede VİDEO
ARAMA YAPILMADAN İÇERİ ALINDI
Kural, avukatların giriş yaptığı kapıdan adliyeye alındı. Vatandaşların aksine aranması yapılmadan adliyeye alınan Kural, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu Suçları bürosuna geldi.