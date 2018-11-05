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Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

Sıla'nın şikayeti sonrası ifade vermeye gelen Ahmet Kural'ın gergin ve asabi tavrı dikkat çekti.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 14:09..
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Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

ASABİ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Ahmet Kural, adliyeye girişinde karşısında çok sayıda basın mensubu vardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Ahmet Kural'ın asabi duruşu dikkat çekti.

Ahmet Kural, avukatıyla birlikte hızla içeri girdi.

Ahmet Kural ifade vermek için adliyede VİDEO

Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

ARAMA YAPILMADAN İÇERİ ALINDI

Kural, avukatların giriş yaptığı kapıdan adliyeye alındı. Vatandaşların aksine aranması yapılmadan adliyeye alınan Kural, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu Suçları bürosuna geldi.

Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

Ahmet Kural'dan ilk açıklama VİDEO

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