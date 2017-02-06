Ahmet Kural Karaköy'de çapkınlık turunda

Murat Cemcir’le başrolü paylaştığı ‘Çalgı Çengi ikimiz’ filmiyle gündemde olan Ahmet Kural’ın hızına yetişilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda üç güzelle görüntülenen Kural, bu kez Karaköy’de iki güzelle objektiflere takıldı.

Karaköy'deki bir mekanda eğlenen Kural, ilerleyen saatlerde iki güzelle yakınlaştı. Mekandan ayrı ayrı çıkan üçlü, Asmalımescit’te bir büfede buluştu.

"SİZDEN BİZE RAHAT YOK MU"

Dört adet puro alan ve iki güzelle Beyoğlu'ndaki lüks bir otele geçen oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlere, “Sizden bize rahat yok mu?” diyerek çıkıştı.