Ahmet Kural psikologa gidecek

Sıla-Ahmet Kural ilişkisinde yaşananlar gündeme bomba gibi düştü.

Çağlayan Adliyesi'ne giden Sıla, Ahmet Kural'dan kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Yaşananların ardından Ahmet Kural'a sosyal medyadan büyük tepkiler geldi.

Ahmet Kural psikologa giderek yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Ünlü oyuncunun manageri alkolü de azalttığını ifade etti.

"PROFESYONEL YARDIM TEMELİNDE BAŞLANGIÇ YAPACAK"

Ahmet Kural'ın menajeri Dilek Tözen, Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e yaptığı açıklamada, Kural'ın geçmişte psikolojik bir yardım almadığını belirterek, "Ama şimdi mentorlar, profesyonel yardım temelinde yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyor" dedi.

"ALKOLÜ ÇOK AZALTTI"

Darp olayının yaşandığı geceye dair ise "O gece, Ahmet'in ailesiyle birlikte yemekteyken ikisi de alkol alıyor. Hatta Sıla, daha fazla alıyor" diyen Tözen, devamında, "Ama size söylediği gibi alkolü çok azalttı. O gece ikisi de mutlu bir şekilde başlıyorlar geceye. Sonrasında ifadesinde söyledikleri oluyor" ifadesini kullandı.