Ahmet Kural Sıla'nın Ziynet Sali ile görüşmesini istemedi

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın geçen günlerde, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü iddia edilmişti. Kavganın, Sıla'nın Ziynet Sali'yle samimi olmasından kaynaklandığı öne sürüldü.
ZİYNET MESAJ ATINCA ÇILDIRDI
Kanal D'deki 2. Sayfa programının iddiasına göre; Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi; o gece de Ziynet Sali, Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü.
SILA AFFETMEDİ
Sıla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu.