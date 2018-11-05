Ahmet Kural Sıla'nın Ziynet Sali ile görüşmesini istemedi

Özellikle meyve sebze grubundaki yüksek fiyat artışları sonrası enflasyon rakamları yıllık düzeyde yüzde 25,24 oldu ve beklentileri aştı.

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Hasan Şaş: Beni provoke ettiler

Maçın ardından sahaya girerek Skrtel'e saldıran Hasan Şaş, başta Soldado olmak üzere bazı F.Bahçeli futbolcuların kendisini tahrik ettiğini söyledi.