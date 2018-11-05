taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45365
Euro
6.2054
Altın
1231.595
Borsa
95454.89
Gram Altın
216.081

Ahmet Kural Sıla'nın Ziynet Sali ile görüşmesini istemedi

Ahmet Kural'ın, şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla'ya mesaj atmasından dolayı şiddet uyguladığı ortaya çıktı

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 14:07..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ahmet Kural Sıla'nın Ziynet Sali ile görüşmesini istemedi

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın geçen günlerde, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü iddia edilmişti. Kavganın, Sıla'nın Ziynet Sali'yle samimi olmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

ZİYNET MESAJ ATINCA ÇILDIRDI

Kanal D'deki 2. Sayfa programının iddiasına göre; Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi; o gece de Ziynet Sali, Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü.

SILA AFFETMEDİ

Sıla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu.

Ahmet Kural Sıla'nın Ziynet Sali ile görüşmesini istemedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtfaiyede defile düzenlediler

İtfaiyede defile düzenlediler

251
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

427
Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

126
Reza Zarrab'a yakalama kararı

Reza Zarrab'a yakalama kararı

91
İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

69
Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

122
Hasan Şaş: Beni provoke ettiler

Hasan Şaş: Beni provoke ettiler

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM