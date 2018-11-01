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Ahmet Kural'dan ilk açıklama: Sadece kolunu tuttum

Sevgilisi Sıla'yı darbeden Ahmet Kural sessizliğini bozdu. Kural yaptığı açıklamada, karşılıklı itişme olduğunu bu esnada sadece kolunu tuttuğunu söyledi.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 20:48..
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Ahmet Kural'dan ilk açıklama: Sadece kolunu tuttum

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darbedilmesi magazin gündemine  bomba gibi düştü.

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, "Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek" dedi. Sıla peş peşe açıklamalar yaparken sessizliğini koruyan Kural'dan da bir açıklama geldi.

Ahmet Kural'dan ilk açıklama VİDEO

"HİÇBİR İDDİAYI KABUL ETMİYORUM"

Ahmet Kural'ın açıklaması:

"Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!"

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