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Ahmet Kural'ın yeni hali

Oyuncu Ahmet Kural, diyete girip spora başladı.

05.08.2017 - 13:45
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Mart ayında aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural artık basından gizlenmiyor.

Ahmet Kural'ın yeni hali

ESKİ GÖRÜNTÜSÜNDEN ESER KALMADI

Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan çift, birlikte güzel vakit geçiriyor. Sahilde Ahmet Kural'ın vücudunu görenler şaşırıyor, çünkü Ahmet Kural'ın eski görüntüsünden eser kalmadı.

Ahmet Kural'ın yeni hali

HAFTANIN 5 GÜNÜ SPOR

Haftanın 5 günü spor salonuna giden Ahmet Kural kas yaptı. Geçen yaz plajda kilolu görüntülenen Kural, sporla bu hale geldi.

"AŞK SENİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ"

Ahmet Kural'ı görenler "Aşk seni çok değiştirdi" yorumunda bulundu. Bu arada çiftin sürpriz nikahla evleneceği konuşuluyor.

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