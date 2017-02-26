Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

2 hafta önce tahliye edilen eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Habertürk'ten Kübra Par ile röportaj gerçekleştirdi.

BAHÇELİ BENİ ŞAŞIRTTI

Devlet Bahçeli ile telefonda görüşen Türk, Bahçeli'nin desteğine şaşırdığını belirterek, "Doğrusunu isterseniz biraz şaşırdım. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Sayın Bahçeli ile uzun süredir parlamentodayız. Bir-iki sefer “Merhaba”mız olmuştur. Bir sefer de Anıtkabir’e gittiğimizde ikimiz arka tarafta kalmış, “Merhaba”laşmış, hal hatır sormuştuk.

DESTEĞİNDEN MEMNUN KALDIM

Bunun dışında bugüne kadar herhangi bir temasımız olmamıştı. Siyaseten de ayrı kulvarlardayız. Ama insani olarak böyle bir söylemde bulunduğu için memnun oldum. Kendisini telefonla aradım, bu duyarlılığından dolayı teşekkür ettim. Nezaketle karşıladı. “Geçmiş olsun, sağlığın nasıl?” dedi.

KOLUMA GİREN GÜVENLİK GÜÇLERİ NEZAKETLE DAVRANDI

Tartışmalara neden olan 2 askerin koluna girdiği Türk, o anları şöyle anlattı:

"Burada insan dürüst olmalı... Mahkemeye, Adli Tıp’a ya da hastaneye götürülürken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Güvenlik için koluma girmişlerdi. Yerde kar vardı, ben de kaymamak için önüme bakıyordum. O sırada kötü bir fotoğraf çıkmış. Görünce ben de etkilendim. Ama gerçekten nezaketle davranmışlardı. Aksini söylemek ahlaki olmaz"