Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

1 Telefon dolandırıcıları Alman vatandaşını tuzağa düşürdü Türkiye'deki dolandırıcılar, Almanya'da yaşayan bir Alman vatandaşını da tuzağa düşürdü.

2 Bebekte gelişme geriliği varsa doğum erkene alınabilir En belirgin göstergelerinden birinin bebeğin özellikle son 3 ayda çok az kilo alması olan gelişme geriliğinde bebeğin doğumu erkene alınabilir.

3 21 yıl önce Kardak'a çıkan SAT komandosu konuştu SAT komandosu emekli astsubay Hakan Çalışkan, yeniden çağrılması durumunda göreve hazır olduğunu bildirdi.

4 Ruhani'den Trump'a nükleer anlaşma cevabı İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile daha önce yapılan nükleer anlaşmanın iki taraf içinde yararlı olduğunu belirtti.

5 Rüzgar ve depreme dayanıklı biodome evler Rüzgarın yol açtığı afetlere ve güçlü depremlere karşı dayanıklı olan biodome evleri büyük ilgi görüyor...

6 Esad'dan Trump açıklaması Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ''Donald Trump'ın IŞİD'le mücadelede olması umut vaad edici ancak bir şey beklemek için erken'' dedi.