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Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

Bahçeli, Türk tutukluyken sağlık sorunlarını gündemi getirerek tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.

07.02.2017 - 10:18
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Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmek istediğini söyledi.

"PARTİ HESABI YAPMADI"

Bahçeli'nin vicdani bir sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen Türk, "Bir parti hesabı yapmadan, vicdani sorumluluğu yerine getirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğiz" dedi.

"TUTUKSUZ YARGILANMASINA FIRSAT SAĞLANMALI"

Bahçeli, hapiste olduğu sırada Türk'ün durumuna ilişkin, "Meclis'e geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı" ifadelerini kullanmıştı.

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