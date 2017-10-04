taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Ahmet Uğurlu oyunculuğu bıraktı

Sevgilisiyle görüntülenen Mustafa Uğurlu, ağabeyinin oyunculuğu bıraktığını söyledi.

04.10.2017 - 09:00
  1. Haberler
  2. Magazin

ŞŞ

Mustafa Uğurlu önceki akşam sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi. Kol kola yürüyen ikiliden Mustafa Uğurlu, sorular üzerine kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun oyunculuğunu bıraktığını açıkladı.

"BU İŞLERİ BIRAKTI"

Yeni bir diziye başlayacağını söyleyen Mustafa Uğurlu, "İnsanlar benden sıkıldı, çekmeyin artık" dedi. Sonra "Ağabeyiniz Ahmet Uğurlu nerelerde?'' sorusuna şu yanıtı verdi: "İyi iyi. Ama bu işleri artık bıraktı!"

Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi Ahmet Uğurlu en son 2012'de 'Behzat Ç'de, 2010'da ise 'Yol Ayrımı' dizisinde rol almıştı.

Ahmet Uğurlu oyunculuğu bıraktı

İlginizi Çekebilir
Adriana Lima kampa girdi
Ünlü manken Adriana Lima, senenin en önemli defilesi olan Victoria's Secret'a özel olarak hazırlanıyor.
Oğulcan Engin gece kulübünde kavga etti iddiası
Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'in bir gece kulübünde kavga ettiği iddia edildi.
Alper Potuk'tan Tuvana Türkay'a 520 bin TL'lik hediye
Fenerbahçeli Alper Potuk,dün 27 yaşına basan aşkı Tuvana Türkay'a 520 bin TL'lik lüks bir otomobil aldı.
Ozan Orhon yine kilo aldı
Kilolarıyla başı dertte olan şarkıcı Ozan Orhon, eski haline geri dönüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM