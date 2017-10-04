Ahmet Uğurlu oyunculuğu bıraktı

Mustafa Uğurlu önceki akşam sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi. Kol kola yürüyen ikiliden Mustafa Uğurlu, sorular üzerine kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun oyunculuğunu bıraktığını açıkladı.

"BU İŞLERİ BIRAKTI"

Yeni bir diziye başlayacağını söyleyen Mustafa Uğurlu, "İnsanlar benden sıkıldı, çekmeyin artık" dedi. Sonra "Ağabeyiniz Ahmet Uğurlu nerelerde?'' sorusuna şu yanıtı verdi: "İyi iyi. Ama bu işleri artık bıraktı!"

Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi Ahmet Uğurlu en son 2012'de 'Behzat Ç'de, 2010'da ise 'Yol Ayrımı' dizisinde rol almıştı.