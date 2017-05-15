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Aile pozunda Putin tek kaldı

Çin'de 29 ülkenin devlet başkanının eşleriyle verdiği aile pozunda Putin yalnız kaldı.

15.05.2017 - 08:26
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"Kuşak ve Yol Forumu"nu takip etmek için Türkiye ve Rusya Federasyonu dahil 29 ülkenin devlet başkanları Çin'de bir araya geldi.

ÇİFTLER AİLE POZU İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Forumda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından konuk devlet başkanları ve eşlerine akşam yemeği verildi. Yemek sonrası devlet başkanları ve eşleri aile pozu için bir araya geldi.

Aile pozunda Putin tek kaldı

Aile pozunda Putin tek kaldı

ÜZGÜN VE GERGİNDİ

Ancak hali hazırda bekar olan Rusya Devlet Başkanı Putin, eşi olmadığı için tek başına poz verdi. Putin'in gayet üzgün ve gergin olduğu gözlerden kaçmadı.

JİMNASTİKÇİ DE YOKTU

Öte yandan geçtiğimiz Şubat ayında Putin'in Rus jimnastikçi Alina Kabaeva ile gizlice nikah kıydıkları ve ikilinin çocuklarının da olduğu iddiaları dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu nedenle zirvede gözler Kabaeva'yı aradı ama bulamadı.

2014 YILINDA BOŞANMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Putin, 31 yıllık eşi Lyudmila'dan 2014 yılında ayrılmıştı. O tarihten itibaren Putin'in kamuyoyuna açıkladığı herhangi bir ilişkisi olmadı. Kabaeva ile olan ilişkisi de bir söylentiden ileriye gidemedi.

Aile pozunda Putin tek kaldı

Aile pozunda Putin tek kaldı

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