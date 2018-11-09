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Ajda Pekkan: İnsanlar vahşileşti

Ajda Pekkan, Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uygulamasıyla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 07:49..
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Ajda Pekkan: İnsanlar vahşileşti

Ajda Pekkan, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı.

"ÇOK ÜMİTLİYDİM OLMADI"

Kuaför çıkışı ayaküstü habercilerle sohbet eden sanatçı, kadına şiddet ve taciz vakalarındaki artış ile ilgili şunları söyledi: “Çok ümitliydim, sosyal medya geliştikçe insanlar evrilecek, farklı olacaklar diyordum. Ama olmadı maalesef. Hatta daha da vahşileşmeye başladılar.”

CANAN HOCA DA HAKLIDIR

Pekkan ayrıca, Prof. Dr. Canan Karatay'ın veganları 'tahıl beyinli' olarak nitelendirdiği ve "Veganlar kısa ömürlüdür ayrıca veganlık hastalıktır" şeklindeki ifadelerine de cevap verdi. Canan Karatay'ın sözleri için "Herkesin bir doktrini vardır, ona göre beslendiği, bana göre hanımefendi de haklıdır ve bu şekilde düşünen başka kimler varsa onlara da saygı duyuyorum." dedi.

Ajda Pekkan: İnsanlar vahşileşti

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