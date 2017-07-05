AK Parti ile MHP iç tüzükte anlaştı

AK Parti ve MHP yöneticileri içtüzük değişiklik metnini görüşmek üzere, TBMM'de bir araya gelmişti.

AK Parti ve MHP'nin iç tüzük konusunda uzlaşması sonucu Ak Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri açıklama yaptı.

17 MADDEDE UZLAŞIYA VARILDI

AK Parti ile MHP, TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı.

TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'ndaki görüşmede, AK parti adına Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, MHP Grubu adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak yer aldı.