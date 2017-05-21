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AK Parti kongresi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurucusu olduğu partiye 998 gün sonra yeniden genel başkan olacağı kongre başladı.

21.05.2017 - 10:02
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AK Parti kongresi başladı

Kongre salonunda, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', FETÖ, PKK, DAEŞ topunuz gelin' sloganları atılıyor.

Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve parti tüzüğünü değişeceği kongrede bin 470 delege oy kullanacağı öğrenildi. Ana sloganı 'Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi,Değişim,Reform' olan kongrede, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', FETÖ, PKK; DAEŞ topunuz gelin', 'Güven demek, vefa demek, can demek, Erzincan demek', 'Değişimin lideri, milletin partisi' pankart ve afişleri yer aldı.

AK Parti kongresi başladı VİDEO

AK Parti kongresi başladı

AK Parti kongresi başladı

AK Parti kongresi başladı

AK Parti kongresi başladı

AK Parti kongresi başladı

AK Parti kongresi başladı

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