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AK Parti Sözcüsü: OHAL uzamayacak

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, OHAL'in uzamayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 18:10..
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AK Parti Sözcüsü: OHAL uzamayacak

AK Parti MYK'sı sonrası Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OHAL UZAMAYACAK

Basın Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ünal, OHAL'le ilgili soruya; "OHAL ile ilgili pozisyonumuzu Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız açıkladı. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil." cevabını verdi.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'dan önce katıldığı programlarda; seçimlerden sonra OHAL'in kaldırılabileceğini açıklamıştı.

AK Parti Sözcüsü: OHAL uzamayacak VİDEO

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