AK Parti MYK'sı sonrası Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OHAL UZAMAYACAK

Basın Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ünal, OHAL'le ilgili soruya; "OHAL ile ilgili pozisyonumuzu Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız açıkladı. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil." cevabını verdi.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'dan önce katıldığı programlarda; seçimlerden sonra OHAL'in kaldırılabileceğini açıklamıştı.

AK Parti Sözcüsü: OHAL uzamayacak VİDEO