Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

Ak Parti'nin 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, FETÖ/PDY operasyonu kapsamıda örgüt üyesi olmak suçundan sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Uzun'a yönelik operasyon Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan hain kalkışma teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu terör örgütüne üyelik suçlarından, örgüte yönelik yapılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.