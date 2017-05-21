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AK Parti'de kongre günü heyecanı

Referandum sonrası 2 Mayıs’ta partisine yeniden üye olan Erdoğan, bugünkü olağanüstü kongrede genel başkan seçilecek.

21.05.2017 - 08:56
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998 GÜN SONRA GENEL BAŞKAN OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena’daki Ak Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi ile, 998 gün önce Ahmet Davutoğlu’na bıraktığı “Genel Başkanlık” görevini Binali Yıldırım’dan devralacak.

Referandumda kabul edilen Anayasa değişikliği çerçevesinde 2 Mayıs’ta partisine kurucu üyeliği yeniden ihdas edilen Erdoğan’ın, Genel Başkanlığı üstlenmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde de önemli bir viraj alınmış olacak.

BİNALİ YILDIRIM SON KEZ GENEL BAŞKAN SIFATIYLA KONUŞACAK

Ankara Arena’da saat 10.00’da başlayacak kongrede Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı seromonisinin ardından Yıldırım “Genel Başkan” sıfatıyla son kez bir konuşma yapacak.

Genel Başkanlık ve diğer merkez organ adaylıkları için müraacatların başlatılması sonrası kongrede tüzük değişikliği gerçekleştirilecek. Tüzük değişikliği sonrası ise tek aday olan Erdoğan “Genel Başkan adayı” olarak partililere ve delegelere hitap edecek. Kongrede konuşmaların ardından önce Genel Başkan, ardından da Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK) 50 asıl 25 yedek, Merkez Disiplin Kurulu’nun 11 asıl 5 yedek, Demokrasi ve Hakem Kurulu’nun 3 asıl ve 2 yedek, tüzük değişikliğiyle kaldırılmaması durumunda da Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’nun da 5 asıl 2 yedek üyeliği için seçimler gerçekleştirilecek. Kongre “Cumhurbaşkanı” titrinin yanına “Ak Parti Genel Başkanı” titri de eklenecek Erdoğan’ın teşekkür konuşmasıyla tamamlanacak.

81 İLDEN 1500 OTOBÜS

Kongreye kurucuların yanısıra partiden istifa eden ya da ihraç edilenler hariç olmak üzere Ak Parti’nin kuruluşundan bu yana görev almış önceki dönem milletvekilleri, il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları davet edildi. 81 ilden bin 500 otobüsle gelecek 60 bin partili de salon içinde ve dışında Ak Parti’de 2. Erdoğan döneminin başlamasına tanıklık edecek.

RABİA TÜZÜĞE GİRİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı kongre öncesi yaptığı açıklamada "Tüzükte 9 maddede değişiklik olacak. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi tüzüğe girecek" şeklinde konuştu.

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