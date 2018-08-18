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AK Parti'de yeni görev dağılımı belli oldu

AK Parti'de yeni Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 21:13..
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AK Parti'nin bugün düzenlenen kongresinin ardından yeni MYK'yla birlikte görev dağlımı da belli oldu.

İSİMLER VE ALDIKLARI GÖREVLER

Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in yaptığı açıklamaya göre,
Numan Kurtulmuş Genel Başkanvekili,
Fatih Şahin Genel Sekreter,
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Hayati Yazıcı,
Teşkilat Başkanlığı Erkan Kandemir,
Seçim İşleri Başkanlığı Ali İhsan Yavuz,
Tanıtım ve Medya Başkanlığı Mahir Ünal,
Dış İlişkiler Başkanlığı Cevdet Yılmaz,
Sosyal Politikalar Başkanlığı Fatma Betül Sayan Kaya,
Yerel Yönetimler Başkanlığı Mehmet Özhaseki,
Ekonomi İşleri Başkanlığı Lütfi Elvan,
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Jülide Sarıeroğlu,
Mali ve İdari İşler Başkanlığı Vedat Demiröz,
Ar-Ge Başkanlığı Hamza Dağ,
İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına  Çiğdem Karaaslan oldu.

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