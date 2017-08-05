AK Parti'den Ayhan Oğan açıklaması

Geçtiğimiz günlerde AK Partili Ayhan Oğan'ın yaptığı ve tepki çeken açıklamalar hakkında partiden açıklama geldi.

"GÖRÜŞLERİ KENDİNİ BAĞLAR"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye'nin son 15 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır.

"TÜRKİYE'NİN KURUCU LİDERİ ATATÜRK'TÜR"

Partimizin bu konudaki görüşlerini, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, daha önceçeşitli defalar, bizzat veya sözcüleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için, AK Parti olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışıyor, mücadele ediyoruz. Bugün Türkiye, bir asır önce maruz kaldığı kuşatmanın bir benzeri saldırılarla karşı karşıyadır.

"AK PARTİ'NİN 15 YILLIK İCRAATLARINA BAKIN"

Çanakkale Zaferinden ve Kurtuluş Savaşından aldığımız ilhamla, tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi yürütüyoruz. Demokrasimizi ve ekonomimizi, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için yaptığımız hizmetleri, 2023 hedeflerimizle taçlandırmak için cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini de yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz. Devletimizin ve partimizin temel umdeleri olarak ifade ettiğimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'yi değerlendirmek isteyenler, provokatif söylem ve eylemlere değil, sadece ve sadece 15 yıllık icraatımıza bakmalıdırlar."

NE DEMİŞTİ?

Oğan, CNN Türk'te katıldığı programda; "Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır" demiş ve tepki toplamıştı.