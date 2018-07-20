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AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlikle ilgili detayları paylaştı.

Haber Merkezi | 20.07.2018 - 16:13..
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Gündemde yer alan bedelli askerlik ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor.

"KIŞLADAN İÇERİ GİRMEYENLER BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLECEK"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Ağustos celbiyle alakalı; eğer evraklarını alıp, kışladan içeri girmeyenler bundan faydalanabilecekler. Gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanlar bu işten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler." dedi.

AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

"28 GÜNLÜK EĞİTİMİN KAPSAMINI BAKANLIK BELİRLEYECEK"

Muş ayrıca, "28 günlük temel eğitiminin nasıl olacağını Milli Savunma Bakanlığı'na bırakmış durumdayız. Belli celpler açılacaktır, belli planlamalar yapılacaktır. Bu planlamaya göre celpler açılacaktır. Burada öğrencilerin talepleri alınabilir. Ve silahlı kuvvetler bu talepleri planlamasına dahil edip öğrencilerin de mağdur olmayacağı bir yol bulunmaya çalışılabilir. Onlar da hassasiyeti gözeterek planlama yapacaklardır. Nihayetinde maksat burada bir sorunu çözmek. Onlar da öğrencilerin taleplerini alıp planlamada dahil edecekler. Ümit ederim bütün talepleri karşılanır." diye konuştu.

AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

"BU TEKLİFİ TBMM GENEL KURULU DEĞERLENDİRECEK"

28 günlük eğitimin kalıp kalkmayacağı sorusuna da cevap veren Muş, "Şuan itibariyle bizim teklifimiz geçerlidir. Dolayısıyla bunun dışında askerliği kaldıralım bu hiç olmasın gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Tabi ki bu teklfii kabul edecek olan TBMM Genel Kurulu'dur, Plan Bütçe Komisyonu'dur. Yasalar üzerinde her zaman değişiklik yapılabilir. Ama bizim getirdiğimzi teklifte böyle bir şey yoktur. Kanun teklifi yürürlüğe girdikten sonra 3 ay müracaatlar alınacaktır. Bunlar alındıktan sonra, sayı önemli. Gelecek olan sayıyı bilemediğimiz için Milli SAvunma Bakanlığımızın planlamasını ön göremiyorum. Belki onlar birden fazla celp açacaklardır. Peyderpey alacaklardır, kaç döneme yayacaktır, celp açacaktır, o gelecek olan talebe göre belirlenecektir." dedi.

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