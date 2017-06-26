AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nurten Güngör ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Nureddin Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, ziyarette yaptığı konuşmada AK Parti heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ KONUŞULDU

Gök, bugünlerde en çok konuşulan kavramlardan birinin "adalet" olduğuna işaret ederek, bunun bir devletin ayakta kalmasının, bütün yurttaşlarını bir arada tutmasının başlıca koşulu olduğunu kaydetti.

Yürüyüşe önemli destekler verildiğini söyleyen Gök, "Umuyor ve diliyorum ki Türkiye'de adalet herkes için tam ve eksiksiz uygulanabilir hale gelir." ifadesini kullandı.

"SİZLERE DE TAVSİYE EDERİM"

Levent Gök, ziyaret sırasında yürüyüşe kendisinin de katıldığını belirterek, "2 kilo vermiş durumdayım. Aslında vücut açısından yararları da var. Sizlere da tavsiye ederim. Arzu ettiğiniz aşamada kucaklarız sizi. Sıcakta yürüyoruz, günde 20 kilometre. Az da değil. Günde 18-20 kilometre." dedi.

Konuklarının soruları üzerine Gök, bu tempoyla devam etmeleri halinde yürüyüşün 8 ya da 9 Temmuz'da tamamlanacağını aktardı ve yürüyüşe ilişkin bazı bilgiler verdi.

"UZUN İNCE BİR YOLDA YÜRÜYORUZ"

Gök, kamu düzeni açısından her türlü tedbiri hem kendilerinin hem de güvenlik güçlerinin aldığını ifade ederek, "Böyle bir tablo içinde uzun ince bir yolda yürüyoruz. Gündüz gece yürümüyoruz, gündüz yürüyoruz. Herkes olağanüstü bir dikkat gösteriyor. Ufak tefek şeyler oluyor ama görmezden geliniyor. Bir protesto hakkı herkesin vardır. Yürüyüşümüzü de protesto hakkı herkesin vardır." diye konuştu.

Ziyarette konuklara kahve ve çikolata ikram edildi.

CHP DE AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti'de siyasi parti heyetlerini Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in başkanlık ettiği heyet karşıladı. AK Parti'yi ilk olarak CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır başkanlığındaki heyet ziyaret etti.