AK Partili vekilin sözleri Meclis'i duygulandırdı

Meclis'teki partiler uzun bir aranın ardından ortak bir noktada buluştu.
Down Sendromu, Otizm ile diğer gelişim bozukluklarını araştırmak için önerge hakkında söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, açıklamalarını devam ettirirken kendi hayatından örnek verdi.
"DAMDAN DÜŞMÜŞ BİR ANNEYİM"
Kızının havale geçirdikten sonra yatağa bağımlı kaldığını anlatan AK Partili Gürel, "Damdan düşmüş bir anneyim" dedi.
Milletvekilleri, gözyaşlarını tutamayan Vildan Yılmaz Gürel'e alkışlarla destek oldu.