Erdoğan: Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var

1 İstanbul'da çıkan yangın paniğe neden oldu İstanbul Avcılar'da işçiler içerideyken çıkan yangın, çevre illerdeki itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle kontrol altına alındı.

2 Hollanda'dan ilginç 'pastafaryanizm' kararı Hollanda Devlet Konseyi, Pastafaryanizm ya da Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi'nin bir din olmadığına hükmetti.

3 İtalya'da çöken köprüde ölenlerin cenazeleri uğurlandı İtalya'nın Cenova kentinde araçlar üzerindeyken yıkılarak ölen 35 kişi için bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Cenovalılar büyük ilgi gösterdi.

4 AK Parti’nin yeni MKYK’sı belli oldu AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.

5 Emre Akbaba transferinin perde arkası Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Emre Akbaba transferinde mutlu sona sarı-kırmızılı takım ulaştı. Milli futbolcu, 500 bin euro daha az teklif almasına rağmen Galatasaray'ı seçti.

6 AK Parti Olağan Kongresi'nde geçmişten bugüne Türkiye AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, 1994 yılından bugüne kadar Türkiye'de yaşanan gelişmeleri izletti.