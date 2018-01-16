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Akar, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Brüksel'de katıldığı toplantıda NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla görüştü.

DHA | 16.01.2018 - 21:18..
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Orgeneral Akar, dün başlayan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

TOPLANTIDA NE KONUŞULDU

Toplantıda Avrupa'nın güneydoğu kanadındaki güvenlik ve istikrar, Afganistan'da icra edilen Kararlı Destek Misyonu, NATO komuta yapısı çalışmaları, Ukrayna ve Gürcistan'daki durum ile Irak'ta icra edilen koalisyon harekatı konuları görüşüldü.

Akar, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Orgeneral Akar, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve sırasıyla Ukrayna, Yunanistan, ABD, İspanya ve Almanya genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Toplantı yarın sona erecek.

Akar, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı

Akar, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı

Akar, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı

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