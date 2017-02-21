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Akaryakıt satışlarında artış

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG satışları geçen yıl bir önceki yıla göre arttı.

21.02.2017 - 10:51
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Akaryakıt satışlarında artış

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık bültenine göre, benzin satışları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,67 artarak, 2 milyon 965 bin 754 metreküp oldu. Motorin satışları yüzde 7,08 artarak, 25 milyon 748 bin 816 metreküpe ulaştı. LPG satışları ise bu dönemde yüzde 1,43 yükselerek 3 milyon 120 bin 656 tona çıktı.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE MOTORİN SATIŞI ARTTI

Türkiye'de geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre motorin satışı artarken, benzin ve LPG satışları azaldı. Motorin satışı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,24 artarak 2 milyon 194 bin 442 metreküp oldu. Benzin satışları yüzde 0,25'lik düşüşle 233 bin 162 metreküp seviyesine geriledi. LPG satışları ise yüzde 7,22 düşerek 230 bin 380 tona indi.

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