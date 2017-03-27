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Akbank'ta büyük kriz

Akbank müşterileri mağdur. Çünkü şubede, WEB'de, mobilde, ATM'de, POS cihazında her yerde Akbank çöktü.

27.03.2017 - 13:43
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Akbank'ta büyük kriz

AKBANK HİÇBİR YERDE YOK

Akbank 15 milyonun üzerindeki müşterisine geleneksel dağıtım kanalları olan şubelerin yanında, Akbank direkt internet, Akbank direkt mobil, çağrı merkezi, yaklaşık 4,200 ATM, 460,000'den fazla POS terminalinden hizmet veremiyor.

POS VE ATM'DE

Pos ve ATM cihazlarından işlem yapmak isteyen Akbank müşterileri, 'İşlem hatası:0000' ve 'İşlem onaylanamadı' hatası ile karşılaşıyor.

WEB'DE

Akbank'ın internet sitesine girmek isteyen müşteriler de hatayla karşılaştı:

"Bu siteye ulaşılamıyor. www.akbank.com.tr ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü."

MOBİLDE

Aynı durum mobil için de geçerli.

Akbank'ta büyük kriz

ŞUBELER DE ÇALIŞMIYOR

Şubelere akın eden Akbank müşterileri burada da işlemlerini gerçekleştiremedi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPMADI

Krizin 10 saati aştığı ifade edilirken, şirket konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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