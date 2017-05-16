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Akbil ile taksi dönemi başlıyor

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Akıllı Şehir kapsamında yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

16.05.2017 - 12:38
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Akbil ile taksi dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım ağını genişletme çalışmalarından sonra, özel ulaşımda da yeni bir hizmeti hayata geçiriyor.

iTAKSİ NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Akıllı Şehir konseptine dahil milli ve yerli alt yapı ile üretilen sistem ulaşımda yeni bir vizyon getiriyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin bir parçası olan İTAKSİ zamandan, yakıttan, tasarruf, en üst düzeyde güvenlik, hizmet kalitesi, otomatik ödeme sistemleri ile büyük kolaylık getirecek. İTAKSİ kapsamında yapılacak olan uygulamalar millileşme ve yerlileşme hamlesine uygun tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılım ile hayata geçiriliyor.

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi, tüm toplu ulaşım araçlarının merkezi kontrol ile izlenecek. Taksiler yönlendirilebilmesi, koordine edilmesi; sürücü ve yolcu güvenliğini sağlayacak.

Akbil ile taksi dönemi başlıyor

EN HIZLI VE EKONOMİK ROTAYI BELİRLEYECEK

Müşteriyle sürücüyü en hızlı ve ekonomik rota ile buluşturacak. Dinamik planlama yapmaya olanak sağlayan ve anlık ulaşım taleplerine cevap verebilecek bu sistem, milli bir yazılımın dünya pazarında yer edebilecek bir marka değerine ulaşma imkanını sağlayacak.

Yeni sistem sadece İstanbul'a özgü değil dünya çapında bir Türk markası oluşturma çabası içinde geliştirildi.

Akbil ile taksi dönemi başlıyor

SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

Sistemin özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş ve sisteme kaydedilmiş araçlar için, akıllı telefonlar üzerinden yolcuların sorgulama ve çağrı yapılacak. Sorgulara ve çağrılara hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi için, kullanıcıya, kendi tercihlerine göre, en uygun güzergah alternatiflerinin sunulacak.

Araç takip hizmetlerini kullanan sisteme kayıtlı araçların uzaktan izlenebilmesi ve bunlardan çağrı kapsamında olanların yolcuya yönlendirilecek.

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