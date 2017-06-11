1 Kosovalılar seçimi bırakıp maç izlemeye gitti Kosova ile Türkiye arasındaki maç Arnavutluk'ta oynanacağı için Kosovalılar, seçimlerde oy kullanmak yerine maça gitmeyi tercih etti.

2 Diyarbakır'da PKK'ya üst üste darbeler Terör örgütü PKK'ya yönelik 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan dev operasyon devam ediyor.

3 Çocuğunuz için verimli bir yaz tatili rehberi Çocukların tatilde hem eğlenmesi hem de yeni döneme hazırlanması için yapılması gerekenler.

4 Bursa'da yolcu otobüsünde 322 parça tarihi eser bulundu Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 Adana'da 'Cezaevi AVM' hizmete girdi Adana'da hizmete giren alışveriş merkezinde 21 farklı cezaevinde üretilen çeşitli eşyalar, piyasa fiyatının altında satılıyor.

6 Akdeniz Üniversitesi mezuniyetinde açılan pankartlar Akdeniz Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde; DHKP-C bağlantılı Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevine destek pankartları açıldı.